Bela hiša zanikala možnost srečanja med Trumpom in Madurom SiOL.net Le nekaj ur zatem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil pripravljenost na srečanje z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom, je ta presenetljivo prispel v New York in Bela hiša je hitro sporočila, da ne bo nobenega srečanja.

