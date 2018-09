Ko po več peklenskih urah prideš do cilja, je izbruh čustev pričakovan #foto SiOL.net Včeraj so na slovenski Obali s štartom in ciljem v Kopru izvedli prvi polovični ironman v Sloveniji. S triatlonom, sestavljenim iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometri kolesarjenja in 21 kilometrov teka, se je spopadlo skoraj 1400 udeležencev, od tega tudi 300 Slovencev. Zbrali smo nekaj fotografij, ki povzemajo čustva na progi in po prečkanju ciljne ravnine.

