Tina Maze: Ničesar ne pogrešam. Niti nimam časa, da bi. Sportal "Pestro je, dogaja se mi še bolj kot prej, in to me veseli. Počutim se kot začetnik. Sedem mesecev star," obdobje zadnjih sedmih mesecev, odkar je svojim vlogam dodala še vlogo mame, opisuje nekdanja alpska smučarka Tina Maze. Včeraj je v Kopru podeljevala kolajne najboljšim na polovičnem ironmanu, prvem v Sloveniji.

