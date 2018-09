V prometni nesreče tovornega in osebnega vozila pri Zavrču umrla ena oseba Lokalec.si Na cesti Dolane-Zavrč se je nekaj pred deveto uro zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Policisti si kraj nesreče še ogledujejo, po do zdaj znanih podatkih pa sta bila v nesreči udeležena osebno in tovorno vozilo. Cesta je še vedno zaprta za ves promet, obvoz pa urejajo na relaciji Borl-Hrastovec-Zavrč, so sporočili […]

