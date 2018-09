Smrtna žrtev nesreče tovornega in osebnega vozila pri Zavrču Primorske novice Na cesti Dolane-Zavrč se je nekaj pred deveto uro zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, so sporočili s PU Maribor. Do trčenja je prišlo, ko je voznik osebnega vozila v nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, takrat pa je iz nasprotne smeri pripeljalo tovorno vozilo. Cesta je bila nekaj časa zaprta za ves promet.

Sorodno



























































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Hilda Tovšak

Katja Šeruga

Tina Maze

Janez Janša