Oblak proti znancu, ki je zaradi njega zapustil Atletico Sportal Večina slovenskih nogometašev in trenerjev, ki si služi kruh v tujini, bo dejavna tudi med tednom. Nekatere čakajo prvenstveni, spet druge pokalni izziv. Matjaž Kek, Slaviša Stojanović in Luka Elsner bodo vodili ekipe v pokalu, najtežja naloga pa čaka nekdanjega trenerja Olimpije in Domžal. Jan Oblak bo zvečer z Atleticom gostil Huesco, za katero brani njegov donedavni soigralec Axel Werner.

