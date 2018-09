Presenečenje in pol: Lampard izločil Mourinha! #video Sportal Do naslednjega torka bo potekal tretji krog angleškega ligaškega pokala. Manchester United na Old Traffordu presenetljivo izgubil proti drugoligašu, Derbyju, ki ga uspešno vodi nekdanji Mourinhev varovanec Frank Lampard. Gostje so bili boljši po izvajanju enajstmetrovk. Branilec naslova Man City je brez večjih težav (3:0) izločil Oxford United.

