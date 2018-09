Chelsea izločil Liverpool, nova zmaga Arsenala, osem golov West Hama SiOL.net Do naslednjega torka bo potekal tretji krog angleškega ligaškega pokala. Že prvi dan smo videli veliko senzacijo. Manchester United je na Old Traffordu v torek presenetljivo izgubil proti drugoligašu Derby Countyju, ki ga uspešno vodi Frank Lampard. Branilec naslova Man City je napredoval brez večjih težav. V sredo je Chelsea premagal Liverpool na Anfieldu in ekipi Jürgena Kloppa prizadejal prvi p...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Arsenal

Chelsea

Frank Lampard

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zoran Janković

Vladimir Vodušek

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek