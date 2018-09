Nadškof Fisichella: Svetišča so potrdilo globoke vere naših ljudi Radio Ognjišče

Predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo nadškof Rino Fisichella je na srečanju Mreže evropskih Marijinih narodnih svetišč na Brezjah dejal, da so romarska svetišča kraji miru in tišine, kraji, kamor se mnogi zatekajo v različnih življenjskih obdobjih. Spomnil je, da je papež Frančišek prav zato, ker so svetišča izzivi s katerimi se srečuje Cerkev, priključil papeškemu svetu za ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Zoran Janković

Ana Velenšek

Luka Dončić

Jure Cekuta