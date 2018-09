Svetišča porok za obstoj Evrope Radio Ognjišče

Rektorji in predstavniki Mreže evropskih Marijinih narodnih svetišč so danes na srečanju na Brezjah poročali o minulem delu, včeraj popoldne pa so preživeli v Ljubljani. Ogled so začeli v Državnem zboru, kjer jih je na kratko nagovoril podpredsednik Jože Tanko, nato nadaljevali s sprehodom do stare Ljubljane in do Tromostovja, si ogledali cerkev Marijinega oznanjenja, semeniško knjižnico...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Jože Tanko

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Vladimir Vodušek

Gorazd Korošec

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor