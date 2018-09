V sklopu 7. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA 2018 in v sklopu Državnega gasilskega tekmovanja Matevža Haceta, je v soboto v Gornji Radgoni potekalo tudi že 9. tekmovanje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči. Tekmovanje sta organizirala Gasilska zveza Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje ob pomoči PGD Postojna, ...