Olimpija po visoki domači zmagi pričakuje Zell am See Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so na nedeljski domači tekmi s 6:0 odpravili novinca iz Milana, bodo ob 19.15 spet zaigrali na svojem ledu. Gostili bodo Zell am See. Po večerni tekmi bodo zeleno-beli spet na delu v soboto, ko bo v Tivoliju gostoval aktualni podprvak Ritten. Drugega slovenskega predstavnika HDD Sij Acroni Jesenice čaka zahteven konec tedna. V soboto bo gostoval pri Milanu, dan pozneje pa pri Feldkirchu.

