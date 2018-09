"Lahko smo veseli, da smo jo dobro odnesli" Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so na nedeljski domači tekmi s 6:0 odpravili novinca iz Milana, so v sredo v Tivoliju z 2:1 strli Zell am See. Po zmagi so priznali, da predstava ni bila najboljša in bi se kaj lahko srečanje obrnilo v korist Avstrijcev.

