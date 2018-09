Znana gostitelja kolesarskega SP 2020 in 2021 Sportal Ob robu svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Innsbrucku je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) razkrila gostitelja prvenstev v letih 2020 in 2021. To sta Švica in Belgija. Prihodnje letos bo SP v britanskem Yorkshiru.

