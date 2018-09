V Mariboru v letih 2019 in 2020 znova svetovni pokal v spustu Sportal Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je razkrila koledar za dirke v gorskem kolesarstvu. Maribor bo znova gostil dirko svetovnega pokala v spustu, ki bo na sporedu 27. in 28. aprila 2019. Dobil je tudi dirko za leto 2020, ta bo 2. in 3. maja.

