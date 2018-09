Domnevna žrtev Bretta Kavanaugha v senatu opisala spolni napad SiOL.net Profesorica psihologije z univerze Palo Alto v Kaliforniji Christine Blasey Ford je v senatnem odboru za pravosodje ameriškega kongresa opisala spolni napad sedanjega kandidata za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha leta 1982 v Marylandu in razložila okoliščine, ki so jo pripeljale do tega, da spregovori.

