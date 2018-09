Ameriški predsednik Donald Trump ukazal, naj FBI preišče obtožbe proti kandidatu za vrhovnega sodnik Nova24TV Ameriški predsednik Donald Trump je v petek nekoliko presenetljivo ukazal zvezni policiji FBI, naj uvede preiskavo obtožb proti kandidatu za vrhovnega sodnika Brettu Kavanaughu. To so doslej ogorčeno zahtevali demokrati, republikanci pa odločno zavračali, vendar so v petek ugotovili, da brez preiskave v senatu nimajo dovolj glasov za potrditev kandidata. V senatnem odboru za pravosodje […]

