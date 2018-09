Motorista so pogrešali od torka Primorske novice Včeraj ob 12.20 so sorodniki obvestili policiste, da pogrešajo 20-letnika z območja Idrije. Nazadnje so ga videli v torek ob 15. uri, kasneje pa so ga iskali in pregledovali cestne relacije, vendar ga niso našli.

