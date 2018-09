Po dveh dneh so ga našli mrtvega Primorske novice Za družino 20-letnega motorista iz Idrije je bil četrtek tragičen dan. Mladeniča so nazadnje videli v torek popoldne, do četrtka, ko je stekla iskalna akcija, pa se je za njim izgubila vsaka sled. Naposled so ga v četrtek popoldne svojci našli mrtvega v globeli ob glavni cesti pri Godoviču. Zanj je bil usoden trk v ograjo in padec pod cesto.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Idrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Franc Bogovič

Marjan Podobnik

Janez Janša

Suzana Lara Krause