Novi zunanji minister Slovenije Miro Cerar je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v New Yorku napovedal, da se bodo odnosi z ZDA v prihodnje zagotovo okrepili, čeprav je zagotovil, da so bili že ves čas dobri. Tudi predsednik Borut Pahor je v New Yorku zagotovil, da ZDA ostajajo pomemben zaveznik in partner Slovenije. preberite več » ...