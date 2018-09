Tjaša Kysselef in Sašo Bertoncelj v Pariz po skupno zmago Ekipa Telovadca Saša Bertonclja in Tjašo Kysselef konec tedna čaka zadnji preizkus pred oktobrskim svetovnim prvenstvom v Dohi. V pariškem Bercyju bosta nastopila na zadnji tekmi gimnastičnega svetovnega pokala to sezono, tako Bertoncelj na konju z ročaji kot Kysselefova na preskoku pa imata lepe možnosti tudi za skupno zmago v svetovnem pokalu.



