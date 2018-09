Bertoncelj in Kysselefova suverena v kvalifikacijah Pariza Sportal Slovenska telovadca Sašo Bertoncelj in Tjaša Kysselef sta danes brez napake opravila kvalifikacije svetovnega pokala v Parizu. Na finalu sezone je Bertoncelj uspešno opravil sestavo na konju z ročaji in se kot najboljši s prvo oceno (14,700 točke) uvrstil v finale, uspešna je bila tudi Kysselefova, ki je imela na preskoku drugo oceno (13,650).

