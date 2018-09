Prvi dan 10. mednarodne konference o demenci - ASK 2018, ki se je danes začela na ljubljanski medicinski fakulteti, so zaznamovali tudi pozivi razpravljavcev k pravočasnemu diagnosticiranju bolezni. Tako v svetu kot pri nas je namreč stopnja diagnosticiranja še vedno precej nizka in večina ljudi z demenco nima postavljene diagnoze.