Na ljubljanski medicinski fakulteti se danes končuje 10. mednarodna konferenca o demenci - ASK 2018, ki jo je skupaj s fakulteto pripravilo združenje Spominčica. Dvodnevni program, ki ga je soustvarilo okoli 50 domačih in tujih predavateljev, je opozoril, da se demenca uvršča med največje zdravstvene, socialne in finančne izzive sodobne družbe.