Sulavezi po potresu dosegel cunami #video SiOL.net Mesto Palu na indonezijskem otoku Sulavezi, ki ga je danes stresel potres z magnitudo 7,7, je dosegel cunami. Kot je poročala lokalna televizija, so mesto poplavili popotresni valovi, ki so bili visoki do tri metre.

