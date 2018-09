[Foto] Voda je nosila vse pred sabo: Deli hiš so ubijali ljudi Nova24TV Več kot dvometrski valovi so prizadeli mesto Palu s 350 tisoč prebivalci na otoku Sulawesi. Cunami je sprožil potres z magnitudo 7,5 … Prvi posnetki z območja nesreče kažejo človeška trupla, medtem ko je cunami v mestu uničeval vse pred seboj. Iz vse države so na prizadeto območje že poslali ekipe reševalcev, ki bodo pomagali […]

