M. Crnkovič – “Izreči novinarju kazenski ukrep prepovedi opravljanja poklica so mokre sanje vsakega topnews.si O sojenju, ki se je dogajalo v primeru “država” proti Vladimirju Vodušku, imam seveda svoje subjektivno mnenje, saj je težko objektivno ocenjevati proces, v katerega si vpleten. Celotno dogajanje v Slovenj Gradcu pa me je osebno, če stopim iz sebe in pogledam realno spominjal na sloviti roman Franza Kafke Proces. Pri interpretiranju Procesa sta pomembna […]

Sorodno











Oglasi