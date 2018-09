Škofic prvi, Garnbretova druga po kvalifikacijah Kranja Sportal Čast domače vrste so v uvodnem krogu kranjske tekme svetovnega pokala športnih plezalk in plezalcev v težavnosti reševale in rešile predstavnice slovenske ženske ekipe. Od desetih predstavnic na startu kvalifikacij se jih je kar osem uvrstilo v drevišnji polfinale. Po pričakovanjih sta bila najboljša Slovenca Domen Škofic in Janja Garnbret.

Sorodno



Oglasi