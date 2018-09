Sobotno dogajanja na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v dvorani Zlato polje je postreglo z zanimivimi kvalifikacijami in polfinalom, v katerem so do izraza prišle predvsem izkušnje. Domačo vrsto bosta v današnjem finalu od šestnajstčlanske slovenske ekipe predstavljali Janja Garnbret in Mina Markovič, ki sta v Kranju že zmagali.



