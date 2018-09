I. Oman: ”Naj lastovka slovenske pomladi poleti še enkrat, da prinese še osvoboditev” Časnik Veliko število članov in delegatov Slovenske ljudske stranke (SLS) iz vse Slovenije se je v soboto, 29. septembra 2018, zbralo v Športni dvorani Marof v Novem mestu na izrednem volilnem in programskem kongresu stranke. Na kongresu SLS je 158 delegatov izvolilo novo vodstvo. Za predsednika stranke sta svoji kandidaturi vložila Marjan Podobnik in Janez Lencl, slednji je v želji po simbolni enotnost ...

Sorodno





























































Oglasi