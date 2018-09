Marjan Podobnik ostaja edini kandidat za predsednika SLS, Janez Lencl je namreč pred uradnim delom kongresa odstopil od napovedane kandidature. Kot je pojasnil, želi s tem prispevati k enotnosti stranke. Izredni kongres SLS so začeli z nagovori številnih udeležencev in gostov, med drugim prvaka SDS Janeza Janše in staroste SLS Ivana Omana.