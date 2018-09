Fantje po prvo mesto v skupini, dekleta nad Poljakinje, ki prihajajo brez evropske prvakinje Sportal Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na dobri poti, da si že v četrtem krogu kvalifikacij za ekipno evropsko prvenstvo 2019 zagotovi prvo mesto v skupini 2. Pogoj za to je torkova zmaga v Belgiji. Na prvem medsebojnem srečanju na Otočcu so Slovenci zmagali s 3:0. Za Slovenijo bodo igrali Bojan Tokić, Darko Jorgič in Deni Kožul.

