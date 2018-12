Kopitar pri moštvu z vrha Sportal Los Angeles Kings, ki so še vedno najslabše moštvo hokejske lige NHL, tokrat z Anžetom Kopitarjem gostujejo pri hokejistih Calgary Flames, ki so pri vrhu zahodne konference. Slovenski zvezdnik in soigralci so v zadnjem času začeli zmagovati, v zadnjih treh tekmah so zmagali dvakrat, kako uspešni bodo tokrat?

