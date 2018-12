Kranjčani šokirali Kanalce, mrtvi tek ACH Volleyja Sportal Odbojkarji ACH Volleyja so v 8. krog 1. DOL za moške prišli še do osme zmage. Oranžni zmaji so se v Tivoliju poigrali tudi s Hočami in ostali stoodstotni. Za lepo presenečenje so poskrbeli Kranjčani. Hiša na kolesih je v treh nizih premagala Salonit Anhovo, ki je v zadnjih tednih igral v odlični formi.

