Na severu in severovzhodu bo delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Povečini bo nedelja brez padavin. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo...

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Alenka Čebašek

Katja Višnar

Janez Janša