Na zahodu bo rahlo deževalo Primorske novice Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju do 8 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo občasno ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo v notranjosti delno zjasnilo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

