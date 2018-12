Vlada in sindikati v podpis dogovora, vrednega 300 milijonov evrov SiOL.net Vlado in sindikate javnega sektorja čaka danes sklepno dejanje letošnjih pogajanj. Predviden je podpis stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah ter na njihovi podlagi pripravljenih aneksov h kolektivnim pogodbam. Ti večini v javnem sektorju prinašajo višje plače, vlada pa si bo lahko oddahnila, ker decembra ne bo novega stavkovnega vala.

