Dogovor s sindikati težak 308 milijonov evrov Primorske novice Vlada in predstavniki sindikatov javnega sektorja so podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah. Predsednik vlade Marjan Šarec je ocenil, da je izpogajano največ, kar je možno, saj stanje v proračunu več ne dovoljuje.

