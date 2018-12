S pomočjo eksploziva ukradli bankomat SiOL.net Avstrijske varnostne službe so nekaj po tretji uri zjutraj obvestile slovensko policijo, da so v Pliberku obravnavali tatvino bankomata z uporabo eksploziva. Neznanim storilcem so sledili na območje Slovenije, tako da trenutno na širšem območju Mežice potekajo aktivnosti za izsleditev domnevno petih storilcev.

