Policisti prijeli osumljenca kraje bankomata z eksplozivom v Pliberku Primorske novice Policisti so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi v jutranjih urah prijeli državljana Moldavije, ki je osumljen tatvine bankomata z uporabo eksploziva, so sporočili s Policijske uprave Celje. Osumljenec je na pridržanju v Sloveniji, identificirali pa so še tri osumljence, za katerimi je razpisano iskanje. Iskali jih bodo tudi ponoči.

