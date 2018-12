Pri iskanju osumljenih ropa bankomata sodelovalo 181 policistov 24ur.com Policisti so prijeli vseh pet državljanov Moldavije, ki so osumljeni ropa bankomata v Pliberku. V akciji pri iskanju osumljenih je sodelovalo 181 policistov, kriminalistov in pripadnikov posebne policijske enote. Ropi bankomatov so pri nas sicer po podatkih policistov precej pogosti.

