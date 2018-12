Na celjski policijski upravi so razkrili uradne podrobnosti iskanja in prijetja petih moldavskih državljanov, ki so v noči na ponedeljek, okoli pol tretje ure, napadli bankomat v kraju Pliberk v Avstriji in nato pobegnili v Slovenijo. Štiri osumljence so prijeli slovenski organi pregona, prvega že dobre pol ure po dejanju na območju Raven na Koroškem avstrijski policisti. Prvi pridržani osumljenec