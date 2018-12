Od 3. do 9. decembra bo v Kinodvoru in Slovenski kinoteki potekal 15. mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki bo letos ponudil več kot 300 kratkih in 13 celovečernih filmov, med njimi tudi 24 filmov slovenskih avtorjev. Vrhunec jubilejne izdaje je intermedijska razstava VR/360°/[email protected] v MSUM Metelkova, ki združuje najboljše sodobne izkušnje virtualne resničnosti in 360-stop ...