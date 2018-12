Uefa zaupa Sloveniji, ki bo gostila evropsko prvenstvo do 21 let! Sportal Slovenija bo leta 2021 skupaj z Madžarsko organizirala nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. To so potrdili na današnjem zasedanju izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa) v Dublinu. Slovenija in Madžarska sta bili edini kandidatki za prvenstvo.

