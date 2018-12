Do zmagovalca volitev z jajčki Kinder ali kovancem? Vestnik - Vestnik.si Najbolj tesen je bil razplet nedeljskega drugega kroga v Šmarjeških Toplicah. Ali se bo morala po treh mandatih posloviti županja Šmarjeških Toplic Bernardka Krnc in bo vodenje občine prevzel tekmec Marjan Hribar, bo zaradi povsem izenačenega števila glasov, tako kaže, odločil celo žreb, kot predvideva zakon o lokalnih volitvah. To bi bilo prvič v zgodovini Slovenije. In kako bo ta žreb potekal? D

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Marjan Hribar

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Boris Popovič

Saša Arsenovič

Marjan Šarec

Luka Dončić