Boris Popovič Love you veljavna glasovnica? Primorske novice Na seji v četrtek bo koprska občinska volilna komisija odločala o ugovoru na delo volilnih organov in o zahtevi za ponovno štetje veljavnih in neveljavnih glasovnic, ki jo je v imenu Borisa Popoviča vložil koprski odvetnik Franci Matoz. Pri tem lahko OVK ugovoru ugodi delno ali v celoti, ali pa ga zavrne. V skrajnem primeru obstaja tudi možnost, da se volitve razveljavi in gredo Koprčani še tretjič na volišča.

