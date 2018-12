Cesta v Šentilju po udoru spet normalno prevozna 24ur.com Sanacija državne ceste v Šentilju, kjer je pred dvema tednoma na križišču ob uvozu na avtocesto prišlo do udora zaradi del v železniškem predoru, je zaključena in spet normalno prevozna. V sklopu del obnavljajo tudi predor, nad katerim poteka omenjena regionalna cesta in je bil zgrajen takoj po drugi svetovni vojni.

