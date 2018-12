Bertoncelj o drugem tiru: Evropska investicijska banka želi zavarovano posojilo SiOL.net Finančni minister Andrej Bertoncelj se je danes v Bruslju s predsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Wernerjem Hoyerjem pogovarjal o financiranju izgradnje druge cevi predora Karavanke in drugega tira železniške povezave med Divačo in Koprom. Kot je poudaril Bertoncelj, bo predvidoma še ta mesec podpisan dogovor o financiranju druge cevi karavanškega predora, glede drugega tira pa je še let...

