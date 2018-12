Bravo naše: Novogoričanke in Kamničanke v osmini finala pokala Challenge Sportal Odbojkarice GEN-I Volleyja so zanesljivo napredovale v osmino finala pokala challenge. Potem ko so prvo tekmo proti finski Kangasali v Novi Gorici dobile s 3:0, so z istim izidom zmagale tudi v gosteh. Nizi so se tokrat končali na 17, 19 in 16. Malce več dela so imel Kamničanke, ki so v Bratislavi izgubila s 2:3, a že dva niza sta bila dovolj, da so se slovenske podprvakinje veselile napredovanje.

