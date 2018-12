Vse v znamenju sobotnega derbija v Kamniku Sportal V 9. krogu 1. DOL za dekleta bomo v soboto priča novi odbojkarski poslastici. V kamniški športni dvorani se bosta udarili do zdaj še neporaženi ekipi, domači Calcit Volley in GEN-I Volley. Obe sta se v sredo uvrstili v osmino finala pokala Challenge. Kamničanke so do tega dosežka prišle na Slovaškem, Novogoričanke pa na Finskem.

